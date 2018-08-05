Şile'de dalgalara kapılıp kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

İSTANBUL (AA) - Şile'de bir plajda amcası ve kuzeniyle denize girerken dalgalara kapılıp kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, dün sabah 09.30'da amcası ve kuzeniyle denize girerken dalgalara kapılan 11 yaşındaki Berrak Subaşı, bir anda gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, küçük kızı denizden çıkarmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Rüzgar ve yüksek dalgalanma sebebiyle akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmaları bugün de devam etti.
Berrak'ın kaybolduğu plajın çevresinde arama yapan dalgıçlar, bugün öğleden sonra küçük kızın cesedine ulaştı. Küçük kızın cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığının botuyla limana çıkarıldıktan sonra, ambulansla Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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