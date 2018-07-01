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Şile'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması (yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 17:12 | Son Güncelleme

ŞİLE’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92'inci yılı Şile'de çeşitli etkinliklerle  kutlandı.   Şile Kaymakamı Salih Yüce , Garnizon Komutanı Hava Savunma Kıd Albay Ali Beşir ve Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ve deniz şehitlerinin anısına denize çelenk bıraktı.

Nurcan KIRCALI/iSTANBUL, (DHA) ŞİLE’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92'inci yılı Şile'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şile Kaymakamı Salih Yüce , Garnizon Komutanı Hava Savunma Kıd Albay Ali Beşir ve Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ve deniz şehitlerinin anısına denize çelenk bıraktı.

Rumeli Tahlisiye İstasyonuna ait tarihi can botu ile “Tumba gösterisi” Kıyı Emniyeti Zodyak botuyla denizde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşın temsili kurtarma operasyonu ve 19 gencin katılımıyla yapılan 200 Metre yüzme yarışında renkli görüntüler oluştu.

Törende konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, “ Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizde denizciliğin geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu, aynı zamanda milletimizin denizlerimizdeki egemenliğinin sağlanması anlamında da büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Şile’de yaşadığımız ve asla unutmayacağımız deniz kazasında hayatını kaybeden deniz şehitlerimizi ve tüm deniz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor.Bu duygu ve düşüncelerle, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken gazilerimize şükranlarımız sunuyor, bütün denizcilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

Tören sonunda 200 Metre yüzme yarışında ilk üçte dereceye giren 1.Gürkan Çetiner,2.Cumhur Gelibolu,3.İlker Dilek’e ödülleri verildi.

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