Şile'de denizde boğulma

İSTANBUL (AA) - Şile'de serinlemek için girdiği denizde dün kaybolan yabancı uyruklu kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Amir Attar (20), kardeşi Ahmet Attar ile birlikte Ayazma Plajı'nda serinlemek için denize girdi. Denizin dalgalı olması nedeniyle iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu gören çevredeki vatandaşlar, Ahmet Attar'ı kurtarırken, kardeşi Amir Attar ise gözden kayboldu.
Olayın haber verilmesi üzerine cankurtaran ve Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan Amir Attar'ı arama çalışması başlattı. Havanın kararması ve denizin dalgalı olması sebebiyle arama çalışmalarına ara verildi.
Attar'ın cesedi gecenin ilerleyen saatlerinde karaya vurdu. Amir Attar'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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