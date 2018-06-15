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Şile'de Jandarmadan bayram denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

  JANDARMA Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de Şile Otoyolu'nda denetimlerine devam etti.

Şile'de Jandarmadan bayram denetimi

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) JANDARMA Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de Şile Otoyolu'nda denetimlerine devam etti. Ekipler denetimlerde özel cihazlar kullanırken, olası şüpheli araç için de narkotik köpeklerini hazır bekletti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şile Otoyolu Yeşilvadi Sapağı'nda denetleme yaptı. Denetlemeler sırasında jandarmalar araç sürücüleri ve yolcularıyla da bayramlaştı. İkram edilen bayram şekerlerinin ardından sürücülere trafikte uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Denetlemeler sırasında 'drone'lar da kullanıldı.

MOBİL PLAKA TANIMA SİSTEMİ
Mobil plaka tanıma sistemiyle sabit ve hareketli haldeki araçlar jandarma ekipleri tarafından 5 saniyede sorgulandı. Haciz yakalamalı, çalıntı veya 'aranıyor' alarmı veren araçlar mobil cihazın bulunduğu yerden 300 metre uzaklıktaki trafik ve motosikletli asayiş timleri tarafından incelendi.

AKILLI GÖZLÜK TAKBUL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİ ŞAŞIRTTI.

Jandarmanın yeni akıllı gözlüğü 'TAKBUL' kimlik ve sürücü belgesi sorgulamasında kullanıldı. Bayramda yapılan bu uygulamadan memnun olduklarını belirten bir sürücü 'Bayram sabahında görevlerinin başında olan ve bizlere bayram şekeri ikram eden Jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz' dedi. Öte yandan Ramazan Bayramı tatili boyunca Jandarma ekiplerinin denetimleri devam edecek.

(FOTOĞRAF)

Şile'de Jandarmadan bayram denetimiŞile'de Jandarmadan bayram denetimiŞile'de Jandarmadan bayram denetimiŞile'de Jandarmadan bayram denetimi

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