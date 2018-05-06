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Şile'de kadınlar plaj temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 13:07 | Son Güncelleme

ŞİLE'li  kadınların oluşturduğu Şile Kadınlar Derneği (ŞİKAD) ve Eco İstanbul’un organizasyonu ilçe ve il genelinde yerli ve yabancı duyarlı pek çok kişinin katılımıyla  Ayazma Plajında “Plaj Temizlik Etkinliği” gerçekleştirildi.

Şile'de kadınlar plaj temizledi

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE'li kadınların oluşturduğu Şile Kadınlar Derneği (ŞİKAD) ve Eco İstanbul’un organizasyonu ilçe ve il genelinde yerli ve yabancı duyarlı pek çok kişinin katılımıyla Ayazma Plajında “Plaj Temizlik Etkinliği” gerçekleştirildi. Temizliğe çocuklar da katıldı.
Şile’lilerin sahiplendiği proje ile ilgili olarak ŞİKAD Başkanı Esin Tonbul yaptığı açıklamada “Kadınlarımız ile Şilemizi güzelleştirmek amacıyla bir yola çıktık, gerek kahvaltılarımızda kadınlarımız ile bir araya gelerek, gerek kültürel etkinliklerle birlikte olarak, 'Şile için ne yapabiliriz?' diye düşünerek hareket ediyoruz. Amacımız daha yaşanılabilir bir dünya isterken bir nebze bile olsun katkı sağlamak. Bu amaçla gerçekleştireceğimiz projeye sahip çıkan tüm kadınlarımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca ŞİKAD kurucu üyesi ve Eco İstanbul kurucusu Jodie Harburt faaliyet hakkında şunları söyledi.
“Şimdiye kadar birçok çevreci faaliyet düzenlenmiş olmasına rağmen ulusal ölçekte bir ilgi ve bilinç oluşturulamamıştır. Faaliyetimizin amacı bir kerelik bir temizlik yapmanın çok ötesinde. Toplumun farklı gruplarını bir araya getirerek, gruplar arasındaki bağı ve geniş tabanlı bir farkındalık sağlamayı umuyoruz. Çevreyi gerçekten temiz tutmak ve sağlıklı yaşamak için iyi bir örnek oluşturmak zorundayız. Doğayı herkesin sahiplenmesi ve sorumluluk duyması gerekir. Doğa bilincini hayat biçimi haline getirmeli ve doğa ile kopuk olan bağımızı tekrar kurmalıyız.Bu ciddi işi yaparken keyif almalıyız.Bizler ve gelecek nesiller, kum, deniz, orman, tüm doğa ile uyum içinde yaşayabilmelidir.”

Şile Kaymakamı Salih Yüce de "Özellikle yaz aylarında Pazartesi stresi yaşıyoruz. Nedeniyse ilçemize gelen misafirlerimizin sahillere çevreye bıraktıkları çöpleri toplama stresini yaşıyoruz. Bu çöpleri toplamak neredeyse bir hafta sürüyor. Oysaki her vatandaş kendi çöpünü toplasa bunlar yaşanmaz. Şile Kadınlar Derneğinin bu anlamlı etkinliği umarım insanlarımıza duyarlı olmak,farkındalık mesajı olarak ulaşır" dedi
Şile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Güllüce ise "Şile sahilleri özellik yaz aylarında milyonları ağırlıyor. Biz de Belediye olarak Şile sahillerinin tamamını temizlemek üzere yoğun bir çaba sarf ediyoruz ancak vatandaşlarımızın bu konuda kendilerinin de duyarlı olmalarını rica ediyorum. Yapılan bu etkinlikte Şileli kadınların sahillerimizin temizliği konusunda verdiği mücadele gurur verici" diye konuştu.

Çevre bilincini ve farkındalığı artırmak amacı ile ŞİKAD ve Eco Istanbul tüm paydaşların desteği ile faaliyetlerinin devam edeceği, “Benim Temiz Plajım” hareketinden sonra “Temiz Ormanım” ve “Temiz Kentim” etkinliklerinin gerçekleştirileceği bildirildi. Konuşmaların ardından Şile’li kadınların yaptığı yöresel yemekler ikram edildi.

(FOTOĞRAF)

Şile'de kadınlar plaj temizlediŞile'de kadınlar plaj temizlediŞile'de kadınlar plaj temizlediŞile'de kadınlar plaj temizledi

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