Şile'de kitap festivali açıldı

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE Kitap Festivali açıldı. 75 yayınevinin stant açtığı festival ilçede gerçekleştirilen ikinci kitap festivali olma özelliği taşıyor. Şile’nin turizmle birlikte kültür ve sanat alanında da adını duyurmayı amaçlayan festival Şile Limanı’nda kurulan alanda başladı. 10 gün sürecek festivalde kitap stantları gezildi ve yazarlar kitaplarını imzaladı. Festivale AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Grup Başkan vekili Mehmet Muş, milletvekilleri İsmet Uçma, Hulusi Şentürk de katıldı.

