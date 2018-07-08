ŞİLE'DE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN İKİ KİŞİ BOĞULDU

Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Şile Babsu Plajı'nda serinlemek için denize giren iki kişi boğuldu.

Sofular Mahallesi'nde bulunan Babsu Plajı'nda serinlemek için denize girenler, saat 15.00 sıralarında, iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine Jandarma ve Cankurtaran ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrollerde, Abdurahman Alemdar (1978) ile Ahmet Kaya'nın, serinlemek için girdikleri denizde boğuldukları belirlendi. Jandarma ekipleri ve savcının incelemesinin ardından iki kişinin cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Şile sahilinden görüntüler

-Boğulan iki kişinin fotoğrafları

