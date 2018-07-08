HABER

ŞİLE'DE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN İKİ KİŞİ BOĞULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 19:45 | Son Güncelleme

Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA Şile Babsu Plajı'nda serinlemek için denize giren iki kişi boğuldu.

Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA
Şile Babsu Plajı'nda serinlemek için denize giren iki kişi boğuldu.
Sofular Mahallesi'nde bulunan Babsu Plajı'nda serinlemek için denize girenler, saat 15.00 sıralarında, iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine Jandarma ve Cankurtaran ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrollerde, Abdurahman Alemdar (1978) ile Ahmet Kaya'nın, serinlemek için girdikleri denizde boğuldukları belirlendi. Jandarma ekipleri ve savcının incelemesinin ardından iki kişinin cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Şile sahilinden görüntüler
-Boğulan iki kişinin fotoğrafları

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Tekirdağ'daki tren kazasıTekirdağ'daki tren kazası
'Evliyaları Anma Haftası'nda etli pilav izdihamı'Evliyaları Anma Haftası'nda etli pilav izdihamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.