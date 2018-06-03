HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

- ŞİLE'DE TEKNE BATTI: 1 ÖLÜ 1 KAYIP

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

  *Alabora olan tekneden 3 kişi de kurtarıldı Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA Şile'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

*Alabora olan tekneden 3 kişi de kurtarıldı

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA
Şile'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken 1 kişi aranıyor.
Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı(26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kadırıldı. Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (32) ulaşılamadı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Gülyıldırım'ın fotoğrafı
-Kayıp Onur Özcan fotoğrafı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Sahilden görüntü
-Arama kurtarma çalışmaları
-Röportajlar
-Detaylar

03.06.2018 - 14.07 Haber Kodu : 180603082

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Pehlivanlar gece güreştiPehlivanlar gece güreşti
Muharrem İnce Eyüpsultan Türbesi'ni ziyaret ettiMuharrem İnce Eyüpsultan Türbesi'ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Son dakika! Şile'de tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp 3 kişi ise kurtarıldı

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.