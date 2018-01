Şile'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü, yapıldı Kızılay'a kan verildi

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) Şile'de Cuma Namazı'nda toplanan vatandaşlar Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısı veaskerlerimiz için dualar etti.Hüseyin Keçici Camisi önünde toplanarak Üsküdar Caddesi üzerinde Mehter Marşları eşliğinde ellerde Türk Bayraklarıyla yürüyen binlerce kişi Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Yürüyüş sırasındaçok sayıda vatandaş Kızılay'a ait araç önünde sıraya girerek kan bağışında bulundu.Destek yürüyüşüneŞile Kaymakamı Salih Yüce, Garnizon Komutanı Kd Albay Ali Beşir, Belediye Başkanı Can Tabakoğlu yanı sıra İlçede görev yapan tüm kamu kurum amirleri,siyasi parti ilçe başkanları,siyasi parti temsilcileri,Belediye Meclis Üyeleri,Muhtarlar,STK lar ve çok sayıda vatandaşın katıldı.Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, " ”Zeytin Dalı” Operasyonu nedeniyle dünyaya verdiğimiz mesajı ve tüm insanlık adına duruşumuzu,ordumuzu desteklemek ve Türk Milleti olduğumuzu bu kezŞile'den ilan etmek için bir araya geldik Allah Ordumuzu daim muzaffer eylesin" dedi.Şile Garnizon Komutanı Hava Kd Albay Ali Beşir de "Bu Milletin evlatları bir ölür,bin dirilir.Kışlada Askerimiz neyse dışarıda gururla görüyorum bu yüze milletin her bir ferdi asker.İşte Şile bu gün bunu gösterdi" diye konuştu.Şile Kaymakamı Salih Yüce de "Türk Milleti olarak hepimiz Mehmet iz ve hepimiz cepheye koşarız" diye konuştu.