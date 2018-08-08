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ŞİLE'DEKİ CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI- Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Şile Ağva'da traktörle geldiği otoparkta tartıştığı Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldüren Ali Osman Ü.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI- Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Şile Ağva'da traktörle geldiği otoparkta tartıştığı Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldüren Ali Osman Ü. tutuklandı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ağva Meydanında bulunan bir otoparkta meydana gelmişti. İddiaya göre, traktörle otoparka gelen Ali Osman Ü. daha önce aralarında arazi meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Osman Ü. adliyeye sevk edildi. Ali Osman Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi

Görüntü Dökümü
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Görüntü Dökümü:
-Adliyeye sevk

DÜN GECE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-Otoparktan detay
-Vatandaşla röp.
-Ambulanstan detay
-Ölen kişinin ve şüphelinin(deri montlu) fotoğrafları
-Genel ve detaylar

08.08.2018 - 01.25 Haber Kodu : 180808006

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