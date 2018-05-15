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Şile'deki kursla okur yazar oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:53 | Son Güncelleme

ŞİLE Halk Eğitim Merkezi'nde 2017- 2018 Eğitim yıl sonu programlarında "Okuma Yazma Kursu" gören 130 kişi belgelerini aldı.

Şile'deki kursla okur yazar oldular

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE Halk Eğitim Merkezi'nde 2017- 2018 Eğitim yıl sonu programlarında "Okuma Yazma Kursu" gören 130 kişi belgelerini aldı.

Şile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Faruk Uçer, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşlerinin talimatıyla ülkemiz genelinde başlatılan okuma yazma seferliği kampanyasında biz de Şile’de başlatacağımız kurs öncesinde yaptığımız araştırmalara göre, İlçemizde 220 kişinin okumaz, yazmaz olduğunu tespit ettik. Öğretmenlerimizle birlikte yaklaşık üç ay gibi bir sürede 116'sı bayan 14'ü erkek olmak üzere toplamda 130 kişi okur yazar yapmayı başardık" dedi. Uçer'in konuşmasından sonra kursiyerler kendi yazdıkları şiirleri okudu.

Şile Kaymakamı Salih Yüce de "İlçemizde okumaz yazmazların bu kadar çok olması üzücü ayrıca bizlerin de ayıbı. Ancak geç de olsa bu ayıbı ortadan kaldırdık.Tüm kursiyerlerimize ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Kursiyerler kurs bitirme belgelerini Şile Kaymakamı Salih Yüce, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Ali Beşir ve Belediye Başkan Yardımcısı M. Turan Temel’den aldılar.

(FOTOĞRAF)

Şile'deki kursla okur yazar oldular

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