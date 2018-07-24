HABER

Şili'de çocuk istismarı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Papazlara yönelik cinsel istismar iddiaları kapsamında 158 kilise çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı

SANTIAGO (AA) - Güney Amerika ülkesi Şili'de papazlarla ilgili cinsel istismar iddiaları kapsamında 158 kilise çalışanı hakkında soruşturma açıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 65'i piskopos toplam 158 kişi hakkında, kiliselerde yaşanan, çocuklara ve yetişkinlere yönelik cinsel istismar olaylarına göz yumarak destekleme suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Birçok piskopos, din adamı ve ayrıca kiliselerdeki bazı çalışanların da karıştığı cinsel istismar vakalarının 1960 yılına kadar uzandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, 178'i çocuk toplam 266 kişinin cinsel istismara uğradığına dikkat çekildi.

- 34 piskopos pedofili iddiaları üzerine istifa etmişti

Papa Franciscus mayıs ayında, Şili'deki kilisede pedofili skandalını görüşmek üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, Şilili piskoposlar Papa Franciscus ile üç gün süren görüşmelerinin ardından toplu istifalarını sunmuştu.

Papa Franciscus, önce Peder Fernando Karadima tarafından işlenen pedofili suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili kilisesinin Başpiskoposu Juan Barros hakkında bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek olmadığını söylemişti.

Ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa, rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili "çok ciddi bir hata yaptığını" kabul etmişti.

Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansımıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Ankara Valiliği'den 'kontrollü patlama' uyarısı!Ankara Valiliği'den 'kontrollü patlama' uyarısı!
Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Piskopos Şili

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak’ta teröristlerle çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı

Şırnak’ta teröristlerle çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Beyoğlu'nda toprak kayması! Bina yıkılma tehlikesi altında

Beyoğlu'nda toprak kayması! Bina yıkılma tehlikesi altında

Kurban bayramı hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

Kurban bayramı hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

Ankara'da tombala operasyonu

Ankara'da tombala operasyonu

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.