Şili'de huzurevi yangını: 10 ölü

SANTIAGO (AA) - Şili'de bir huzurevinde çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.
Başkent Santiago'nun 520 kilometre güneyinde bulunan Santa Marta huzurevinde çıkan yangında, 3 yaşlı kadının kurtarıldığı belirtildi.
Yangında huzurevinde kalan en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
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