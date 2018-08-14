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Şili'de huzurevi yangını: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:32 | Son Güncelleme

Şili'de huzurevi yangını: 10 ölü

SANTIAGO (AA) - Şili'de bir huzurevinde çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Başkent Santiago'nun 520 kilometre güneyinde bulunan Santa Marta huzurevinde çıkan yangında, 3 yaşlı kadının kurtarıldığı belirtildi.

Yangında huzurevinde kalan en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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