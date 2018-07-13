Şili'de papazlara çocuk istismarı operasyonu

Dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunan Katolik Kilisesinde özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıyor.

Papa Franciscus, 2 ay önce Şili Kilisesindeki çocuklara cinsel istismar skandalını görüşmek üzere 34 piskoposla bir araya gelmişti. Üç gün süren görüşmelerin ardından Şilili piskoposlar, toplu olarak istifalarını sunmuştu.

Polis, soruşturma kapsamında başkent Santiago ile Rancagua kentindeki bazı kiliselerin ofislerinde arama yapmıştı.

Mart ayında başlayan soruşturma çerçevesinde ilk defa bir papaz gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) de 2014'te Katolik Kilisesi görevlilerinin çocuk istismarları hakkında bir rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, aldığı sistematik kararlar nedeniyle geçen 10 yılda papazlara on binlerce çocuğa tecavüz ve tacizde bulunma ortamı sağlamakla suçlanmıştı.

Vatikan, 2014 yılının ocak ayında 400 papazın çocuklara cinsel istismar suçlaması nedeniyle eski Papa 16. Benediktus tarafından görevden alındığını kabul etmişti. Kiliseye yönelik eleştirilerde bu sayının çok daha fazla olması gerektiği dile getirilmişti.

