HABER

Şili'de Pinochet döneminin ajanlarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

Yüksek mahkeme, diktatör Pinochet döneminde bir kişinin gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolmasıyla ilgili 24 eski ajanı 4 ila 13 yıl hapse mahkum etti

SANTIAGO (AA) - Güney Amerika ülkesi Şili'de, 44 yıl önce diktatör Augusto Pinochet döneminde görev yapan 24 eski ajana, bir kişinin gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolmasıyla ilgili görülen davada hapis cezası verildi.

Yüksek mahkeme, 1973-1990 yıllarındaki askeri rejimin lideri General Pinochet emrindeki gizli serviste çalışan 24 polisi, 1974 yılında Jorge Arturo Grez Aburto'nun gözaltındayken işkence görmesinin ardından, kaybolmasıyla ilgili görülen davada suçlu buldu.

Mahkeme, 24 eski ajanı 4 ila 13 yıl hapse mahkum etti.

Gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolan Aburto'nun işkence sırasında öldüğü sanılıyor.

Şili'de 11 Eylül 1973'te askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi deviren General Pinochet, yönetime el koymuştu. Pinochet'nin 17 yıl süren diktatörlük döneminde yaklaşık 3 bin sivilin öldürüldüğü veya kaybolduğu, on binlerce kişinin işkence gördüğü ve 200 bin kişinin sürgün hayatı yaşadığı tahmin ediliyor.

PARTNEREfsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...Efsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...
Balıkesir'de orman yangınıBalıkesir'de orman yangını
PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ajan hapis Pinochet Şili

En Çok Okunan Haberler

FBI uyardı: ATM'lerden milyonlarca dolar çalınabilir

FBI uyardı: ATM'lerden milyonlarca dolar çalınabilir

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Belçika'da Türk esnaftan çok konuşulacak kampanya! Lokantasında Türk Lirası'nı Euro ile eşitledi!

Belçika'da Türk esnaftan çok konuşulacak kampanya! Lokantasında Türk Lirası'nı Euro ile eşitledi!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.