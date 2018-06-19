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Şili'deki Katolik Kilisesi ile ilgili cinsel istismar iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 23:23 | Son Güncelleme

İddiaları soruşturmak üzere ikinci kez ülkeyi ziyaret eden Vatikan temsilcisi Başpiskopos Charles Scicluna, müştekilerin ifadelerini almayı sürdüreceğini belirtti

SANTIAGO (AA) - Güney Amerika ülkesi Şili'de, papazlarla ilgili cinsel istismar iddialarını soruşturan Vatikan temsilcisi Başpiskopos Charles Scicluna, müştekilerin ifadelerini almaya devam edeceğini söyledi.

Şili'de, Katolik papazlarla ilgili cinsel istismar iddialarını soruşturmak üzere ikinci kez ülkeyi ziyaret eden Vatikan temsilcisi Scicluna, temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

Scicluna, düzenlediği basın toplantısında Papalık adına yürüttüğü soruşturma kapsamında müştekilerin ifadelerini almayı sürdüreceğini belirterek, bunun "adaletin gereği" olduğunu kaydetti.

Scicluna ülkeye ilk ziyaretinde 64 kişinin ifadesini almış, geri döndüğünde taciz iddiaları nedeniyle istifa eden güney bölgesinden bir papaz için Papalık'tan af belgesi getirmişti.

- 34 piskopos pedofili iddiaları üzerine istifa etmişti

Papa Franciscus mayıs ayında, Şili'deki kilisede pedofili skandalını görüşmek üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, Şilili piskoposlar, Papa Franciscus ile üç gün süren görüşmelerinin ardından toplu istifalarını sunmuştu.

Papa Franciscus, önce Peder Fernando Karadima tarafından işlenen pedofili suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili kilisesinin Başpiskoposu Juan Barros hakkında, bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek olmadığını söylemişti. Ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa, rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili "çok ciddi bir hata yaptığını" kabul etmişti.

Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansımıştı.

Birleşmiş Milletler, Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı.

Raporda Vatikan kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

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