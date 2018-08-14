Silifke Kalesi turizme kazandırılıyor

Kale içerisindeki kazı çalışmalarında çıkarılan eserler ise yapılan temizlik işlemlerinin ardından kayıt altına alınıp sergilenmesi amacıyla Müze Müdürlüğüne teslim ediliyor.

Daha önceki çalışmalarda kale içi yerleşim dokusu ortaya çıkartılırken bu yıl ise hendek ve surlar arasındaki "hisarpeçe" denilen bölümlerde kazı yapılıyor.

Mersin'in deniz turizminde önemli merkezlerinden biri olan Silifke'ye hakim bir tepede yer alan kalede 2011 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmaları kapsamında Roma, Bizans, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemi izleri ortaya çıkarılıyor.

MERSİN (AA) - HÜSEYİN HASKAN - Roma döneminden itibaren 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve Kıbrıs'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti için önemli kalelerden birisi haline gelen Mersin'in Silifke ilçesindeki tarihi kale, yürütülen çalışmalarla kültür turizmine katkı sağlayacak hale getiriliyor.

Arkeolojik kazılara ek olarak Silifke Kalesi'nde yürütülen restorasyon çalışmasıyla da kalenin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

- "Kalede büyük bir değişim yaşanıyor"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaledeki kazı ve restorasyon çalışmalarının bu yılki bölümünün aynı anda başladığını söyledi.

Boran, kazı çalışmalarında, Anadolu'da Osmanlı dönemi kale içi yerleşim dokusunun kapsam, içerik ve mimari olarak en güzel örneklerinin ortaya çıkarıldığını hatırlatarak, "Aynı şekilde bu dönemlerde merkezde bir cami, onun etrafındaki ticari yapılar ve konutlar dediğimiz bu yapılar da kazılar sonucunda ortaya çıkartıldı." dedi.

Silifke Kalesi'nin Roma'dan 20. yüzyıla kadar gelen sürede bölgenin önemli yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Boran, bu yıl "hisarpeçe" bölümünde yürütülen çalışmaların da verimli geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Boran, kazılara ek olarak kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mersin Valiliği iş birliğinde restorasyon çalışmaları da gerçekleştirildiğini anlatarak, öncelikli olarak surların restoresinin yapıldığını bildirdi.