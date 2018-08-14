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Silifke Kalesi turizme kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

Roma döneminden itibaren 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve Kıbrıs'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti için önemli kalelerden birisi haline gelen Mersin'in Silifke ilçesindeki kalede arkeolojik kazılara ek olarak restorasyon çalışması da yürütülüyor - Mersin'in deniz turizminde önemli merkezlerinden biri olan Silifke'ye hakim bir tepede yer alan kale, çalışmaların ardından kültürel turizme katkı sağlayacak - Kazı başkanı Prof. Dr. Ali Boran: - "Bu çalışmayla Silifke Kalesi'nde büyük bir değişim yaşanıyor. Burası önümüzdeki birkaç yıl içinde bölge tarihine, kültürüne ve turizmine hizmet edebilecek hale gelecek"

MERSİN (AA) - HÜSEYİN HASKAN - Roma döneminden itibaren 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve Kıbrıs'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti için önemli kalelerden birisi haline gelen Mersin'in Silifke ilçesindeki tarihi kale, yürütülen çalışmalarla kültür turizmine katkı sağlayacak hale getiriliyor.

Mersin'in deniz turizminde önemli merkezlerinden biri olan Silifke'ye hakim bir tepede yer alan kalede 2011 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmaları kapsamında Roma, Bizans, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemi izleri ortaya çıkarılıyor.

Tarihi öneme sahip kaledeki kazı çalışmaları Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığındaki 15 kişilik ekiple yürütülüyor.

Daha önceki çalışmalarda kale içi yerleşim dokusu ortaya çıkartılırken bu yıl ise hendek ve surlar arasındaki "hisarpeçe" denilen bölümlerde kazı yapılıyor.

Kale içerisindeki kazı çalışmalarında çıkarılan eserler ise yapılan temizlik işlemlerinin ardından kayıt altına alınıp sergilenmesi amacıyla Müze Müdürlüğüne teslim ediliyor.

Arkeolojik kazılara ek olarak Silifke Kalesi'nde yürütülen restorasyon çalışmasıyla da kalenin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

- "Kalede büyük bir değişim yaşanıyor"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaledeki kazı ve restorasyon çalışmalarının bu yılki bölümünün aynı anda başladığını söyledi.

Boran, kazı çalışmalarında, Anadolu'da Osmanlı dönemi kale içi yerleşim dokusunun kapsam, içerik ve mimari olarak en güzel örneklerinin ortaya çıkarıldığını hatırlatarak, "Aynı şekilde bu dönemlerde merkezde bir cami, onun etrafındaki ticari yapılar ve konutlar dediğimiz bu yapılar da kazılar sonucunda ortaya çıkartıldı." dedi.

Silifke Kalesi'nin Roma'dan 20. yüzyıla kadar gelen sürede bölgenin önemli yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Boran, bu yıl "hisarpeçe" bölümünde yürütülen çalışmaların da verimli geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Boran, kazılara ek olarak kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mersin Valiliği iş birliğinde restorasyon çalışmaları da gerçekleştirildiğini anlatarak, öncelikli olarak surların restoresinin yapıldığını bildirdi.

Kazı ve restorasyon uyum içerisinde beraber yürütülmesinin önemli olduğunun altını çizen Boran, "Bu çalışmayla Silifke Kalesi'nde büyük bir değişim yaşanıyor. Burası önümüzdeki birkaç yıl içinde bölge tarihine, kültürüne ve turizmine hizmet edebilecek hale gelecek. Silifke Kalesi'nden gün doğumu ve batımı ile dolunayı izlemek ayrı bir zevktir. Bu özellikleriyle beraber buranın yoğun ilgi görmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Boran, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Silifke Kaymakamlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kaledeki çalışmalara büyük önem verdiğini anlatarak, "AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan da Kalkınma Bakanı olarak görev yaptığı sürede buradaki çalışmalara çok büyük katkı sağladı. Vali Ali İhsan Su ile Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir de çalışmaları yakından takip ediyor. " dedi.

Kaleden çıkarılan eserlerin laboratuvardaki işlemlerinden sorumlu olan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden Dr. Razan Aykaç da kalede seramik, metal, taş, ahşap ve cam eserlerin çıkarıldığı söyledi.

Çıkarılan eserlerin laboratuvar ortamında temizlik işlemlerinin yapıldığını belirten Aykaç, "Temizlik işlemleri yapıldıktan sonra ölçümü, çizimleri yapılıp tasnifleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Roma, Bizans, Karamanoğlu ve Osmanlı dönemine ait olan bu eserler bölgenin ve kalenin tarihinin aydınlatılmasında önemli bir yer tutuyor. Özellikle bölgede ve Anadolu'da kazılarla ortaya çıkarılan kale içi yerleşim yerlerinin aydınlatılmasında bu eserler oldukça önemlidir." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Silifke Kalesi

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