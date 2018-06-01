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Silivri Cezaevi'nde "rüşvet" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 2 gardiyanın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, aralarında 2 gardiyanın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevine uyuşturucu ve cep telefonu sokulması karşılığında, mahkum yakınlarından para ve menfaat temin edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Dinlemeler ve iletişim tespiti sonucunda jandarma ekiplerince Silivri ile farklı ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde görevli 2 gardiyanın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İki gardiyan ve 2 mahkum yakını ise işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Gardiyan Jandarma memur Silivri Silivri Cezaevi

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