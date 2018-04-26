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Silivri'de kan donduran cinayet!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

Silivri'deki olay bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa B., siteye girerek evli ve iki çocuğu bulunan Şennur T.,isimli kadına silahla ateş etti. Daha sonra silahı kendisine doğrultan Mustafa B., kafasına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanan Şennur T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Silivri'de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Mustafa B. isimli şahıs, siteye gelerek iki çocuk annesi Şennur T. isimli kadını silahla vurdu. Saldırgan daha sonra silahı kendisine doğrulttu ve intihar etti. Mustafa B., olay yerinde hayatını kaybederken, Şennur T., isimli kadın da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

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Silivri cinayet

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