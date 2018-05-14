Silivri İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Yoldaş, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.
Binbaşı Yoldaş, geçtiğimiz cuma günü evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a gelen Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Mustafa Yoldaş, Ağrı'ya gönderildi. Silivri İlçe Jandarma Komutanı Yoldaş'ın önceki görev yerinin Ağrı Patnos ilçesi olduğu için Ağrı'daki soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, Yoldaş Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen FETÖ davalarının duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu olduğu biliniyordu.
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