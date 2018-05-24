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Silivri ve Sason ilçe jandarma komutanları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 17:19 | Son Güncelleme

Ağrı merkezli 18 il ve KKTC'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş ve Batman'ın Sason İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Kaya'nın aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı

Ağrı merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş ve Sason İlçe Jandarma Komutanı Zafer Kaya'nın da bulunduğu 21 kişiden 12'si tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapısı ve mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında aranan 23 kişiden 21'i, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınmıştı.

Aralarında darbe davalarının görüldüğü Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş ve Batman'ın Sason İlçe Jandarma Komutanı Zafer Kaya'nın bulunduğu 19 rütbeli personel ile örgütün rütbeli askerlerinden sorumlu mahrem imamı olan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadelerinin ardından, örgütün "askeri yapılanması" içerisinde yer aldıkları ve FETÖ'nün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan defalarca arandıkları tespit edilen 19 asker ile askerlerden sorumlu 2 mahrem imam, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgütün rütbeli askerlerinden sorumlu mahrem imamı olan 2 şüpheli ile 7 asker, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Silivri ve Sason İlçe Jandarma Komutanlarının da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Operasyon kapsamında bir kişinin halen firarda olduğu, diğer bir kişinin ise farklı bir dosyadan daha önce İstanbul'da tutuklandığı öğrenildi.

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