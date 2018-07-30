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Silivri ve Sason İlçe Jandarma Komutanlarına 15 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:09 | Son Güncelleme

Ağrı'da, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan eski Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş ve eski Sason İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Kaya hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi

Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan eski Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş ve Batman'ın eski Sason İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Kaya hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca Ağrı merkezli olarak 18 il ve KKTC'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul'un eski Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş ve Batman'ın eski Sason İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Kaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Örgütle bağlantılı oldukları belirtilen Yoldaş ve Kaya hakkında cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzde günlerde söz konusu mahkemede başlanacak.

- Yoldaş ve Kaya tutuklanmıştı

FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanması ve mahrem imamlarına yönelik soruşturmada, İstanbul'un eski Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş ve Batman'ın eski Sason İlçe Jandarma Komutanı Zafer Kaya'nın da bulunduğu 19 rütbeli asker ile örgütün rütbeli askerlerinden sorumlu mahrem imamı olan 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan defalarca arandıkları tespit edilen bu kişilerden Yoldaş ile Kaya'nın da yer aldığı 12'si tutuklanmıştı.

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