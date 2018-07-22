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Silivri'de anız yangını: 500 dönüm alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

Silivri'nin Fenerköy mahallesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm arazi zarar gördü.

Silivri'de anız yangını: 500 dönüm alan zarar gördü

İSTANBUL-(DHA)-Silivri'nin Fenerköy mahallesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm arazi zarar gördü. Bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yaklaşık 500 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.
(FOTOĞRAFLI)

Silivri'de anız yangını: 500 dönüm alan zarar gördüSilivri'de anız yangını: 500 dönüm alan zarar gördüSilivri'de anız yangını: 500 dönüm alan zarar gördüSilivri'de anız yangını: 500 dönüm alan zarar gördü

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