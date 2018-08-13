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Silivri'de, barakada çıkan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 17:58 | Son Güncelleme

Silivri'de, barakada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selimpaşa Mahallesi'nde, bir çiftliğin bahçesindeki büyük barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Barakadaki yangın, yerleşim alanında bulunan binaya sıçramadan söndürüldü.

Bu arada, yangın dolayısıyla kullanılamaz hale gelen barakadaki bazı hayvanlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağaçların da zarar gördüğü yangının, elektrik kablosundan çıkan kıvılcımdan kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Baraka yangını Silivri

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