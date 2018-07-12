Silivri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 59 TJ 878 plakalı beton mikseri Sayalar mevkisinde devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan yaralı Ömer D. ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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