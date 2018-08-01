Silivri'de bir aile yanan araçtan kıl payı kurtuldu (2)

İSTANBUL/(DHA)-SİLİVRİ D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Alevlere teslim olan araçtakiler yanmaktan son anda kurtuldu. Olay akşam saatlerinde Silivri'de D-100 karayolunda meydana geldi. Seyir halinde olan Erol Çetintaş yönetimindeki 34 GAC 63 plakalı otomobil seyir halinde belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü alevlerin yükseldiğini fark edince aracını yol kenarına çekti. Otomobil içerisinde bulunan sürücünün ailesi ve 2 çocukları yanmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine Silivri İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yanan otomobili söndürdü. Bu sırada trafik tamamen durdu. Yangının sönmesiyle trafik tekrar normale döndü.
ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!
ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi
Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu
Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Antalya'da mavi ile yeşilin koynunda saklanan tarih: Kekova
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum