Silivri'de bir aile yanan araçtan kıl payı kurtuldu

İSTANBUL/(DHA)-SİLİVRİ D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Alevlere teslim olan araçtakiler yanmaktan son anda kurtuldu. Olay akşam saatlerinde Silivri'de D-100 karayolunda meydana geldi. Seyir halinde olan Erol Çetintaş yönetimindeki 34 GAC 63 plakalı otomobil seyir halinde belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü alevlerin yükseldiğini fark edince aracını yol kenarına çekti. Otomobil içerisinde bulunan sürücünün ailesi ve 2 çocukları yanmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine Silivri İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yanan otomobili söndürdü. Bu sırada trafik tamamen durdu. Yangının sönmesiyle trafik tekrar normale döndü.

