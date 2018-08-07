HABER

Silivri'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 00:16 | Son Güncelleme

Ormanlık alanda silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Silivri'de ormanlık alanda silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadının hareketsiz bir biçimde yerde yattığını gördü.

Vatandaşların durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. 112 ekipleri kadınının hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Sarıgül Hamarat (36) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay yeri inceleme ekipleri Sarıgül Hamarat'ın tabanca ile vurulduğunu ve silahın eşinin ismine kayıtlı olduğunu tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan Hamarat'ın eşinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Cemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülükCemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük
7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çerkezköy ormanlık alanda kadın cesedi bulundu Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu

Samsun’da taşlarla ambulansın camlarını kırdılar

Samsun’da taşlarla ambulansın camlarını kırdılar

Cemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Cemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

Terör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç not

Terör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç not

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.