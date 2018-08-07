Silivri'de cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Silivri'de ormanlık alanda silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadının hareketsiz bir biçimde yerde yattığını gördü.
Vatandaşların durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. 112 ekipleri kadınının hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden Sarıgül Hamarat (36) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olay yeri inceleme ekipleri Sarıgül Hamarat'ın tabanca ile vurulduğunu ve silahın eşinin ismine kayıtlı olduğunu tespit etti.
Ekiplerce gözaltına alınan Hamarat'ın eşinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek
Terör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç not
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi
Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde patlama: Yaralılar var
ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum