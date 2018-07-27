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Silivri'de cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 20:04 | Son Güncelleme

Çay bahçesinde garson olarak çalışan bir kişi, 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çay bahçesinde garsonluk yapan A.A'nın 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine, şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, sağlık kontrolü için zırhlı araçla Silivri Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheliye, hastane önünde bekleyen bazı vatandaşlar saldırmak istedi. Burada önlem alan çevik kuvvet ekipleri ile şüpheliye saldırmak isteyen vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar iddiası

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