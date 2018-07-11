HABER

Silivri'de çocuk istismarı ve kadına şiddet protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 00:08 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de toplanan hayvan severler ile motosiklet tutkunları; çocuk istismarı, kadına şiddet ve hayvanlara kötü muamele olaylarını protesto etti.

İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de toplanan hayvan severler ile motosiklet tutkunları; çocuk istismarı, kadına şiddet ve hayvanlara kötü muamele olaylarını protesto etti.

Silivri Motosiklet Kulübü ile Silivri Hayvan Hakları Derneği (SİYAYDER) üyeleri, çocuk istismarı, kadına şiddet ve hayvanlara kötü muamele olaylarını protesto etmek için saat 19.00'da Atatürk Meydanı'nda toplandı. Motosiklet tutkunları, Silivri sokaklarında motosikletleriyle konvoy halinde ilerleyip korna çalarak eylemin yapıldığı meydana geldi. Ellerinde, "Çocuklarımıza, Kadınlarımıza, Doğaya ve Doğadaki Canlılarımıza Dokunma" yazılı pankart ile "Şiddete! Tecavüze! Ve Ölümlere son", "Çocuk susar Sen susma" yazılı dövizler bulunan grup, İstiklal Marşı okudu. Ardından grup adına Silivri Motosiklet Kulübü Başkanı Yasin Elmaslı basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Ülkemizde son zamanlarda yaşanan çocuk istismarı ve cinayetleri hepimizi derinden sarsmaktadır. Bununla birlikte kadınlarımıza yönelik şiddet ve cinayetlerdeki artış da dikkatlerimizi çekiyor. Bir de can dostlarımız hayvanlara yapılan eziyetler, tecavüzler, öldürmeler toplumumuzca derin endişe ve üzüntü ile karşılanmakta. Artık bunlara 'dur' demek için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. İnsana yapılan her tüllü şiddet, ölüm nasıl canımızı yakıp, yüreğimizi sızlatıyorsa; hayvanlarımıza, can dostlarımıza yapıldığında da aynı şekilde yüreklerimizi yaralamaktadır." denildi.

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

PARTNERGörenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü Görenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü
Shakira İstanbul'a geldiShakira İstanbul'a geldi
Silivri'de çocuk istismarı ve kadına şiddet protestosuSilivri'de çocuk istismarı ve kadına şiddet protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

'Küp Şeker' lakaplı dolandırıcı çetesi çökertildi

'Küp Şeker' lakaplı dolandırıcı çetesi çökertildi

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Muğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmış

Muğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.