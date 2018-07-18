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Silivri'de sağanak ve fırtına etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

İSTANBUL/(DHA)-SİLİVRİ'de akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarının ardından akşam saatlerinde Silivri'de kısa süreli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanları tercih etti. Öte yandan TEM otoyolunda sürücüler yağış nedeniyle kontrollü olarak ilerledi.

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