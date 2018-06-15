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Silivri'de tarlada erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 02:32 | Son Güncelleme

Silivri'de tarlada erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Silivri ilçesindeki bir tarlada erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fener Mahallesi Yolu üzerindeki tarlada bir erkeğin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan 30-35 yaşında olduğu değerlendirilen kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ceset fenerköy Silivri

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