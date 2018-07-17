SİLİVRİ'DE TIR VE KAMYON ÇARPIŞTI

İSTANBUL-DHA
Silivri TEM otoyolunda TIR ile Kamyon kafa kafaya çarpıştı, kazada TIR sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kurukları oluştu.
İstanbul'dan Tekirdağ yönüne gelen yabancı plakalı TIR sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerleri de aşıp, İstanbul istikameti yönüne girdi. TIR bu yönden gelen 38 F 2729 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.Olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada TIR sürücüsü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekicilerin yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Görüntü Dökümü:
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-Kazaya karışan araçlar (fotoğraf)
-Olay yerinden görüntüler
-Detaylar
(ek görüntü)
-Araçlardan yakın detaylar
-Yola dökülen malzemeler
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