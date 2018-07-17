Silivri'de tır ve kamyon çarpıştı

İSTANBUL/DHA-SİLİVRİ TEM otoyolunda TIR ile Kamyon kafa kafaya çarpıştı, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul'dan Tekirdağ yönüne gelen yabancı plakalı TIR sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerleri de aşıp, İstanbul istikameti yönüne girdi. TIR bu yönden gelen 38 F 2729 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
Olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekicilerin yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!
Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum