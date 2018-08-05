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Silivri'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Silivri'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşyaka Mahallesi D100 Karayolu Tekirdağ yönünde seyreden Hasan Ö. yönetimindeki 34 LY 9915 plakalı minibüs ile Mustafa K'nin kullandığı karşı yönden gelen 34 HV 1735 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs ve otomobildeki 9 yaralıyı ilk müdahalenin ardından Silivri'deki hastanelere götürdü.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömür Türkoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

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8 yaralı Silivri Silivri'de trafik kazası: 1 ölü

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