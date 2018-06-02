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Silivri'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 18:20 | Son Güncelleme

Silivri'de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sedat K'nin kullandığı 34 GN 6446 kamyonet, Danamandıra mevkisinde yoldan çıktı. Araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Sürücü ile araçtaki Emrullah Senel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, ağaçların devrilmesiyle kapanan yolda çalışmaların ardından yeniden trafik akışı sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
danamandıra mevkisi Kaza Silivri yaralı

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