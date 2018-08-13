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SİLİVRİ'DE YANAN BARAKADAKİ HAYVANLAR KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 18:00 | Son Güncelleme

  İstanbul, DHA  Silivri Selimpaşa'da bir barakadan yangın çıktı.

İstanbul, DHA
Silivri Selimpaşa'da bir barakadan yangın çıktı. Yangın sırasında barakada bulunan hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Selimpaşa Mahallesi'nde, bir çiftliğin bahçesinde bulunan barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın yerleşim alanına ulaşmadan söndürülürken yangın sırasında barakada bulunan hayvanlar da kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Kurtarılan köpeğin görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
- Yanan barakanın görüntüsü
- Detaylar

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