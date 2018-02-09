Silivri'de yangın

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Özay Apartmanı'nın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayı fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Odun ve kömürlerin bulunduğu bodrum katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.