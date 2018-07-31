Silivri'de yangın

İSTANBUL (AA) - Silivri'de çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde bulunan eski ev eşyaları, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.
Alevlerin yayılmasıyla tüm binayı dumanlar kaplarken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binayı saran duman nedeniyle evlerinin penceresine çıkarak bekleyen vatandaşları, merdiven aracıyla tahliye etti. Binanın en üst katında oturan bir kişi küçük çocuğunu pencereden sarkıtarak, itfaiye aracının merdivenindeki görevliye teslim etti.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız
ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!
Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi
İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum