Silivri'de yangın

İSTANBUL (AA) - Silivri'de çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde bulunan eski ev eşyaları, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.

Alevlerin yayılmasıyla tüm binayı dumanlar kaplarken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binayı saran duman nedeniyle evlerinin penceresine çıkarak bekleyen vatandaşları, merdiven aracıyla tahliye etti. Binanın en üst katında oturan bir kişi küçük çocuğunu pencereden sarkıtarak, itfaiye aracının merdivenindeki görevliye teslim etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

