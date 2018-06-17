HABER

Silivri'de yollar göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:10 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - SİLİVRİ'de sağanak yağmur nedeniyle yolları su bastı.  Silivri'de öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmurla yollar su altında kaldı.

Silivri'de yollar göle döndü

İstanbul DHA - SİLİVRİ'de sağanak yağmur nedeniyle yolları su bastı.
Silivri'de öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmurla yollar su altında kaldı. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

(FOTOĞRAF)

Silivri'de yollar göle döndü

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Bakan Albayrak, Erdoğan'ın köpeğe yiyecek verdiği görüntüyü paylaştıBakan Albayrak, Erdoğan'ın köpeğe yiyecek verdiği görüntüyü paylaştı
Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan önceki son fotoğraf (2)Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan önceki son fotoğraf (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.