Silivri'deki ÇED toplantısında yaşanan tartışma

İSTANBUL (AA) - İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke, Silivri'deki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında vatandaşlara yönelik olumsuz tavrı nedeniyle İstanbul ÇED birimindeki bir çalışanın görevinden alındığını bildirdi.

Böke yaptığı yazılı açıklamada, Seymen Mahallesi'nde ÇED süreci vatandaş katılım toplantısı sırasında, toplantıyı yöneten çalışanla bazı vatandaşlar arasında yaşanan gerginliğin herkesi derinde üzdüğünü belirtti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak yegane amaçlarının vatandaşa hizmet ve vatandaşın memnuniyetini kazanmak olduğunu vurgulayan Böke, şunları kaydetti:

"Buna aykırı davranan hiçbir çalışanımızın tavrını tasvip etmemiz asla söz konusu olamaz. Bu tarz söz ve davranış içinde bulunan ve yetkisini kötü şekilde kullanan çalışanlarımızı o görevde tutmayız, gereği neyse onu yapmaktan kaçınmayız. İstanbul ÇED birimimizdeki bir çalışanımız, bu anlamda vatandaşlara yönelik olumsuz tavrıyla ilgili olarak İl Müdürlüğümüz olarak gereği yapılmış ve görevinden alınmıştır. Vatandaşlarımızla bu hassasiyetimizi paylaşmayı bir görev olarak telakki ediyorum."

(AA)