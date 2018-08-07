Silivri'deki cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Silivri'de ormanlık alanda ölü bulunan kadının naaşı, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum'a gönderildi.
Dün akşam saatlerinde Silivri'nin Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulunan Sarıgül Hamarat'ın (36) naaşı, Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerin ardından Çerkezköy'e getirildi.
Kadının naaşı, Çerkezköy Cemevi'nde kılınan cenaze namazının arından toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi.
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