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Silivri'deki dehşet dolu o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 14:32 | Son Güncelleme

 SİLİVRİ'de yangın sırasında çocuğu pencereden sarkıtarak temiz hava almasını sağlayan esnaf o anları anlattı.

Erhan TEKTEN/İstanbul, (DHA)- SİLİVRİ'de yangın sırasında çocuğu pencereden sarkıtarak temiz hava almasını sağlayan esnaf o anları anlattı. Çocuğun annesinin de önceden pencereden çocuğu sarkıttığını gördüğünü ve aşağıya atmasından korktuğu için bina girdiğini belirten İkram Eryılmaz "Çocuğu aşağıya doğru sarkıtıp temiz hava almasını sağladık" dedi.

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın merdiven boşluğunda dün 16.30 sıralarında yangın çıkmış ve duman saran binanın en üst katında bir kişinin pencereden bir çocuğu sarkıttığı anlar kameraya yansımıştı. İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle çocuk kurtarılmıştı. O anlarda çocuğu sarkıtan kişinin binanın yakınlarındaki bir çorbacıda garson olarak çalıştığı ortaya çıktı.

İLK ÖNCE ANNE SARKITMIŞ

Yaşananları anlatan Eryılmaz, "İş yerinde çalışıyorduk. Yangın olduğunu söylediler. Biz de yangın olduğu bölgeye geldik. Bir annenin çocuğunu sarkıttığını gördük. İnsanlar da 'atma atma atma' diye bağırıyorlardı. Baktık ki anne atacak çocuğu. 'Ne yapabiliriz, ne edebiliriz' gibisinden hemen alevlerin içerisine girdik. 4. kattaki ailenin olduğu daireye yetiştik. Çocuğu aşağıya doğru sarkıtıp, temiz hava almasını sağladık. Çocuğu daha sonra itfaiye ekiplerine teslim ettik" dedi.

"TEMİZ HAVAYLA BULUŞTURDUM"

Yangında Barış isimli bir arkadaşının da başka bir çocuğu merdivenlerden aşağıya indirdiğini söyleyen Eryılmaz, "Diğer çocuğu benle beraber gelen Barış arkadaşımız aşağıya indirip sağlık ekiplerine teslim etmişti. Bendeki çocuk küçük olduğu için ben o riski alıp aşağıya inemezdim. Ancak temiz havayla buluşturabilirdim" diye konuştu. Yangında itfaiye 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. 4 kişinin daha sonra taburcu edildiği öğrenildi.

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