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Silivri'deki kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

Eşi Sarıgül Hamarat'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca, tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de önceki gün Sarıgül Hamarat'ın ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı.

Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Sarıgül Hamarat'ın silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından yapılan araştırmada gözaltına alınan eşi Yunus Hamarat'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Yunus Hamarat, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silivri'nin Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulunan Sarıgül Hamarat'ın (36) naaşı, Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerin Çerkezköy Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderilmişti.

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