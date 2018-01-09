Silivri'deki katı atık tesisi ÇED toplantısında gerginlik

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)- SİLİVRİ'deki Seymen Mahallesi'nde yapılmak istenen tehlikeli katı atık tesisi ÇED toplantısına katılan şirket yetkililerinin köylüleri azarlayan ses tonu ile hitap etmesi tepkilere neden oldu. Köylüler ve belediye Başkanı Özcan Işıklar, katılımcıların tutumunu eleştirerek toplantıyı sona erdirirken, köylü kadınlar da toplantı yapılan kahvenin camlarına ellerini vururak tepkilerini gösterdi.

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen Mahallesi'nde yapılması planlanan 'Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı' projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı, bugün Seymen Köy Kahvesinde yapıldı. Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, AK Parti ve CHP Belediye Meclis Üyeleri, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, köylüler katıldı.

İSTAÇ adına toplantıyı düzenleyenlerin köylüleri azarlayan dille konuşarak söz vermediği iddiaları kahvedeki havanın kısa sürede gerilmesine neden oldu. Köylülere "Nerede olduğunuzu unutmayın" diyen kadın yöneticinin bu sözüne köylüler "Asıl siz nerede olduğunuzu unutmayın. Burası bizim" diyerek karşı çıktı. Havanın giderek gerilmesi üzerine Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar devreye girdi. Kısa süre mikrofon gerginliği görülürken başkan Işıklar, şöyle dedi: