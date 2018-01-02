Silivri'deki kavgaya polis müdahalesi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Fikret Gündoğan Sokak'ta bulunan bir iş yerinin önünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Müdahale sırasında biber gazı da kullanıldı.
Kavga, polisin müdahalesiyle son buldu.
(AA)
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