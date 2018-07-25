HABER

Silivri'deki kaza trafiği aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 18:18 | Son Güncelleme

Silivri'deki kaza trafiği aksattı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazası dolayısıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan Edirne istikametine seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 GC 436 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım aksadı, uzun kuyrukları oluştu.

Tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

PARTNER Gözler tamamen açık! Gözler tamamen açık!
Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!
Mars'ta ilk defa göl bulunduMars'ta ilk defa göl bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza TIR trafik

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.