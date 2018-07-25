Silivri'deki kaza trafiği aksattı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazası dolayısıyla uzun araç kuyrukları oluştu.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan Edirne istikametine seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 GC 436 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım aksadı, uzun kuyrukları oluştu.
Tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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