Silopi Belediyesinin araç filosu güçlendi

Şırnak’ın Silopi Belediyesince araç filosuna 4 adet son model teknolojik şartlara uygun traktör alımı yaptık.
Silopi Belediyesi, halka daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Belediye, merkez ve kırsal mahallelerde daha iyi hizmet sunabilmek için 4 adet traktör aldı. Şu ana kadar çeşitli birimlerde halka hizmet verme hususunda 30 adet araç alımı yaparak, 1 yıl içerisinde 63 araçtan 93 araca çıkardı.
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