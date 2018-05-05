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Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 15:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucunda 12 öğrenci yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu, 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İHA

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