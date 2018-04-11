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Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Belediye Spor bünyesinde görev yapan antrenörleri Yıldıray Yücel, Saruhan Çevir ve Ömer Şeflek tarafından Türk Polis Teşkilatının 173.

Şırnak’ın Belediye Spor bünyesinde görev yapan antrenörleri Yıldıray Yücel, Saruhan Çevir ve Ömer Şeflek tarafından Türk Polis Teşkilatının 173. Yıl dönümü nedeni ile ilçe stadında dostluk maçı düzenledi.
Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları ile profesyonel bazda 3. Lig de Silopi Sporda futbol oynayan eski sporcular karşı karşıya gelerek maç tuttu. Maçın ardından İlçe Emniyet Müdür yardımcısı Hakan Er ve futbolcular tarafından pasta kesilip futbolculara dağıtıldı. Daha sonra Silopi Belediye Spor 15 yaş grubu futbolcularına madalya verildi.
Son olarak her yaştan çocuk, öğrenci, genç, yaşlı herkesin katılımı ile uçurtma şenliği düzenlendi. 200 adet uçurtma ilçe stadındaki çim saha da dağıtıldıktan sonra göklere bırakıldı. Çocukların yanı sıra olgun vatandaşlarında eğlendiği şenlik saatler sürdü. Etkinliği takip eden ulusal medya temsilcileri de bir süre çekim yaptıktan sonra gökyüzüne uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. Akşama doğru yağmurun yağmasıyla beraber etkinlik son buldu.

Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği

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Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği

Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği
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Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği

Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği
3 / 7

Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği

Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği
4 / 7

Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği

Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği
5 / 7

Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği

Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği
6 / 7

Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği

Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği
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Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği

Silopi ilçe stadında uçurtma şenliği
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